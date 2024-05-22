Китай хоче запровадити 25% мита на авто з США і ЄС – Bloomberg

Китай готовий запровадити тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників ЄС та США на тлі ескалації торговельної напруженості.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

"Китай дав зрозуміти, що готовий запровадити мита на імпортні автомобілі з великими двигунами на рівні 25%, оскільки торговельна напруженість у відносинах зі США та Європейським Союзом зростає" , - пише агентство.

Китайська торгова палата в ЄС заявила, що про потенційний крок її поінформували "інсайдери". Мита торкнуться європейських і американських автовиробників і матимуть "значний" вплив на відносини з ЄС, додали в палаті.

Акції європейських автовиробників, які найбільше постраждають від потенційного тарифу, впали в середу, причому Mercedes-Benz Group AG і BMW AG впали більш ніж на 2% на початку торгів.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі. ﻿﻿Загальний тариф на китайські електромобілі зріс до 102,5% з 27,5%.