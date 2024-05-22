Китай хоче запровадити 25% мита на авто з США і ЄС – Bloomberg
Китай готовий запровадити тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників ЄС та США на тлі ескалації торговельної напруженості. Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.
"Китай дав зрозуміти, що готовий запровадити мита на імпортні автомобілі з великими двигунами на рівні 25%, оскільки торговельна напруженість у відносинах зі США та Європейським Союзом зростає", - пише агентство.
Китайська торгова палата в ЄС заявила, що про потенційний крок її поінформували "інсайдери". Мита торкнуться європейських і американських автовиробників і матимуть "значний" вплив на відносини з ЄС, додали в палаті.
Акції європейських автовиробників, які найбільше постраждають від потенційного тарифу, впали в середу, причому Mercedes-Benz Group AG і BMW AG впали більш ніж на 2% на початку торгів.
Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі. Загальний тариф на китайські електромобілі зріс до 102,5% з 27,5%.