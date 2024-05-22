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Рада створила слідчу комісію щодо фортифікацій та дронів

Рада створила слідчу комісію щодо фортифікацій та дронів
Фото: Facebook

Верховна рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів.

Про це повідомив﻿ народний депутат Ярослав Железняк.

За рішення проголосували 277 депутатів.

Головою призначили нардепа від "Слуги народу" Миколу Задорожнього.

До повноважень ТСК відносяться, вивчення обставин та підготовки питань щодо:

  1. Потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;
  2. аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
  3. облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів виділених на їх облаштування.

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