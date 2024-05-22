Рада створила слідчу комісію щодо фортифікацій та дронів
Верховна рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За рішення проголосували 277 депутатів.
Головою призначили нардепа від "Слуги народу" Миколу Задорожнього.
До повноважень ТСК відносяться, вивчення обставин та підготовки питань щодо:
- Потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;
- аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
- облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів виділених на їх облаштування.