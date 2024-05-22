Рада провалила законопроект про штрафи за порушення комендантської години

Рада провалила в повторному другому читанні законопроєкт №10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

Про це повідомив﻿ народний депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосували лише 190 депутатів, повернення до розгляду також провалили (216 голосів з 226 необхідних). Тому закон вважається відхиленим повністю.

Зазначимо, законопроєктом передбачалося введення адмінвідповідальності за порушення заходів режиму воєнного стану, в тому числі комендантської години у вигляді штрафу. Протоколи складатиме поліція, притягуватиме суд.

Законопроєкт передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, установивши адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Передбачається надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.