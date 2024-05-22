Литва, Латвія і Фінляндія прокоментували плани РФ переглянути морські кордони

Литва, Латвія та Фінляндія відреагували на повідомлення ЗМІ, за якими Росія в односторонньому порядку хоче змінити морські кордони з кількома державами на Балтійському морі, повідомляє Європейська правда.

Міністерство закордонних справ Литви заявило, що такі дії Росії розцінюють як свідому, цілеспрямовану, ескалаційну провокацію, спрямовану на залякування сусідніх країн та їхніх суспільств.

"Це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика Росії становить загрозу безпеці сусідніх держав і всієї Європи" , – йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, у середу для детальних пояснень у МЗС буде запрошено російського представника, а відповідь Литви буде узгоджена з партнерами.

"Литва нагадує і закликає Росію поважати і дотримуватися загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також міжнародних і двосторонніх угод про непорушність кордонів" , – йдеться в повідомленні.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що її відомство уточнює деталі, про які повідомили ЗМІ.

"Конвенція ООН з морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, в тому числі їх перегляд. Ми припускаємо, що Росія, як учасниця конвенції, діятиме відповідно. Слід пам'ятати, що внесення непорозумінь – це також гібридний вплив. Фінляндія не буде введена в оману" , – заявила фінська урядовиця.

Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що Росія не контактувала з Фінляндією з цього приводу.

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже зазначила, що її країна підтримує зв'язок з колегами у Фінляндії, Литві та інших країнах на Балтійському морі, щоб прояснити ситуацію.

Напередодні видання Moscow Times повідомило, що російська влада планує в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.