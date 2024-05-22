У квітні банки збільшили обсяги надання кредитів бізнесу

У квітні укладено 1 130 кредитних договорів на суму понад 4,3 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,4 млрд гривень.﻿ Про це заявили в міністерстві фінансів, повідомляє Економічна правда.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 травня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ "Приватбанк": 12 299 кредитів на загальну суму 20,4 млрд грн, що становить 58 % від ліміту таких гарантій, наданих банку.

Другим за кількістю таких кредитів є АТ "Ощадбанк": 3 012 кредитів на 11,3 млрд грн (90 % від ліміту банку). Укргазбанк закриває трійку лідерів: 830 кредитів на 9,3 млрд (66 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується у Києві, Дніпропетровській області, Львівській області та у Київській області.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: