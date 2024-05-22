Перегляд кордонів РФ у Балтійському морі: проєкт прибрали з сайту уряду

З сайту уряду Росії зник законопроєкт Міноборони, який пропонував односторонню зміну Росією її кордонів із Фінляндією, Естонією та Литвою у Балтійському морі, повідомляє Радіо Свобода.

На сайті archive.is залишилася збережена копія опису законопроєкту, запропонованого для розгляду російським оборонним відомством.

У тексті законопроєкту, вивченому напередодні журналістами The Moscow Times, йшлося про те, що зміна кордону в районі Балтійська, Зеленоградська та в східній частині Фінської затоки дозволить використовувати відповідні акваторії як внутрішні морські води Росії.

Також Росія, згідно з документом, мала намір скоригувати координати кордону в зоні кількох островів у Фінській затоці та поряд із північним вхідним мисом річки Нарва. На кордоні з Литвою під перегляд потрапили зони Куршської та Балтійської кіс, а також райони мису Таран.

Автори проєкту стверджували, що чинні географічні координати, встановлені у 1985 році, "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці".

У відповідь на публікацію законопроєкту в МЗС Фінляндії заявили, що розраховують на дотримання Росією Конвенції ООН з морського права, що регулює зміну територіальних вод.

МЗС Литви назвало російський план щодо зміни кордону ескалацією проти НАТО і ЄС і висловилося за жорстку відповідь Москві з боку західних союзників. Естонія плани Росії не коментувала.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція Міноборони про оновлення координат кордонів Росії в Балтійському морі не має політичного підґрунтя і запропонував журналістам звернутися за коментарями до оборонного відомства.

Copyright (c)2024 RFE/RL, Inc. Використовується з пропозицією Radio Free Europe/Radio Liberty, 1250 Connecticut Ave NW, Ste 450, Washington DC 20036.