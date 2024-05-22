Британія звинуватила Китай у постачанні Росії летальною зброєю

Китай почав відправляти Росії летальну зброю для продовження війни проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс із посиланням на ВВС.

Під час конференції з оборонних питань у Лондоні Шаппс повідомив, що дані про такі поставки отримали спецслужби Великої Британії та США.

"У нас є свідчення того, що Росія та Китай співпрацюють у галузі бойового обладнання для використання в Україні. Американська та британська розвідка оприлюднять відомості про те, що з Китаю до Росії, а далі в Україну, надходить летальна допомога" , — сказав британський міністр.

У середині травня президент Росії Володимир Путін побував з візитом у Китаї і привіз із собою всіх ключових чиновників російського уряду, який почав працювати після його інавгурації на черговий термін.

За словами Шаппса, обсяг торгівлі між Пекіном і Москвою зріс на 65%, і це "показує, що тут йдеться про набагато тісніші стосунки".

"Це нові розвіддані, які я сьогодні можу розсекретити — у них про це йдеться. Я думаю, що це досить важливо" , — сказав глава британського оборонного відомства.

Міністр оборони Великої Британії не уточнив, про яку саме китайську зброю йдеться.

Раніше неодноразово з'являлися дані, що Китай став для Росії основним постачальником товарів, необхідних виробництва різних озброєнь, зокрема ракет.

Нагадаємо, КНР запровадила санкції проти трьох американських компаній зі сфери оборонної промисловості за участь у продажу зброї Тайваню.

Як повiдомлялось, 17 травня китайський лідер Сі Цзіньпін та російський президент Володимир Путін під час візиту останнього до Пекіна підписали спільну заяву про "нову еру" партнерства між країнами.

У Держдепартаменті США повідомляли, що Китай має зробити вибір між партнерством із Заходом чи Росією.