На Харківщині окупанти обстріляли евакуаційне авто: загинув поліцейський
У Харківській області російські окупанти скинули вибухівку на авто під час евакуації цивільних з Вовчанська. Один поліцейський загинув, ще один – отримав поранення.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних", – зазначив він.
Міністр додав, що небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою, адже російські дрони постійно літають. Попри це поліцейські продовжують евакуйовувати цивільних.