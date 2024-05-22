На Харківщині окупанти обстріляли евакуаційне авто: загинув поліцейський

У Харківській області російські окупанти скинули вибухівку на авто під час евакуації цивільних з Вовчанська. Один поліцейський загинув, ще один – отримав поранення.

Про це повідомив﻿ міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних", – зазначив він.

Міністр додав, що небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою, адже російські дрони постійно літають. Попри це поліцейські продовжують евакуйовувати цивільних.