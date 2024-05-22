Рада продовжила термін приватизації земельних паїв до 2028 року

Верховна Рада продовжила до 1 січня 2028 року строк, до якого потрібно приватизувати земельні паї. Таке рішення підтримали 243 народних депутати, законопроєкт №11150 ухвалений в цілому у середу, 22 травня, повідомляє ЛігаБізнес.

Закон №899-IV про земельні паї передбачає, що до 1 січня 2025 року всі власники паїв повинні оформити право власності на свої земельні ділянки. Якщо людина цього не зробить, ділянки будуть визнані безхазяйними й передані на підставі рішення суду у комунальну власність територіальної громади, де вони розташовані.

Депутати вирішили, що в умовах повномасштабної війни, коли значна частина населення України виїхала за кордон, а частина території країни потрапила під окупацію, доцільно продовжити цей строк.

Ухвалений закон також продовжує до 2026 року пілотний проєкт, який дозволяє сертифікованим інженерам-землевпорядникам вносити до Державного земельного кадастру відомості про земельні ділянки. Його реалізацію також фактично зірвала війна, і землевпорядники почали отримувати статус кадастрових реєстраторів лише у кінці вересня 2023 року.

Як наслідок, замість двох років пілотний проєкт тривав два проміжки часу тривалістю кілька місяців. Цього недостатньо для того, щоб визначити ефективність експерименту.

Ринок землі в Україні﻿﻿

З 1 липня 2021 року в Україні відкрили ринок землі. Перші два з половиною роки купувати землю могли тільки фізичні особи. За цей час укладено близько 180 000 угод купівлі-продажу загальною площею майже 400 000 гектарів. Це становить близько 1% земель, з яких 99,5% залишилися в аграрному виробництві.

З 1 січня 2024 року можливість купувати землю отримали компанії-резиденти України, ліміт – 10 000 га в одні руки як для фізичних, так і юридичних осіб.

Іноземцям заборонено купувати частки в статутному капіталі, акції, паї, членство в юрособах (окрім як у статутному капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення, поки інше не вирішать громадяни України під час референдуму. Російським компаніям і офшорам купувати землю в Україні буде заборонено за будь-якого результату референдуму.