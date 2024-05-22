НАБУ та САП розкрили деталі підозри екс-заступнику голови ОП Смирнову

НАБУ і САП офіційно розповіли, що 22 травня повідомили колишньому заступнику керівника Офісу президента України Андрію Смирнову про підозру в незаконному збагаченні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили пресслужби антикорупційних органів.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.

Дослівно НАБУ:

"Викриття злочину відбулось після публікації розслідування журналістів "Української правди", а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції".

Що передувало:

Кілька співрозмовників "Української правди" у правоохоронних органах повідомили, що колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову повідомлено про підозру в незаконному збагаченні.

Пізніше Смирнов у коментарі "Українській правді" зазначив, що вручення підозри та обшук відбулися "швидко та делікатно".