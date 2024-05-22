ОВА: Ворог вдарив по інфраструктурі Дніпропетровщини, сталася пожежа

В Дніпропетровській області збили російський розвідувальний безпілотник, проте ворог завдав удару по інфраструктурі регіону, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У Кам’янському районі збили розвідувальний безпілотник. Дякую оборонцям неба! На жаль, маємо в області і приліт. Ворог атакував інфраструктуру регіону. Сталася пожежа".

Лисак не уточнив, якою зброєю було завдано удару. Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про проліт над Дніпром імовірно розвідувального ворожого БпЛА. О 13:40 в області оголосили повітряну тривогу, яку скасували о 14:35.

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