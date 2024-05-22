У Сумської області скасували графік вечірніх відключень світла
На території Сумської області графіки погодинних відключень на сьогоднішній вечір було скасовано, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє АТ "Сумиобленерго".
Уточнюється, що це було зроблено за вказівкою НЕК "Укренерго".
При цьому сьогодні з 19:00 до 24:00 вводяться 5 черг графіка обмеження споживання електричної потужності для промисловості.
"Ці обмеження не стосуються побутових споживачів", - додали в обленерго.
Відключення світла в Україні
Після російських атак на енергетичну інфраструктуру влада України почала запроваджувати графіки вимкнення світла. Це відбувається протягом останнього тижня.
Водночас в "Укренерго" заявили, що сьогоднішні графіки погодинних відключень електропостачання почнуть діяти раніше.