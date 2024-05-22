У Сумської області скасували графік вечірніх відключень світла

На території Сумської області графіки погодинних відключень на сьогоднішній вечір було скасовано, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє АТ "Сумиобленерго".

Уточнюється, що це було зроблено за вказівкою НЕК "Укренерго".

При цьому сьогодні з 19:00 до 24:00 вводяться 5 черг графіка обмеження споживання електричної потужності для промисловості.

"Ці обмеження не стосуються побутових споживачів" , - додали в обленерго.

Відключення світла в Україні

Після російських атак на енергетичну інфраструктуру влада України почала запроваджувати графіки вимкнення світла. Це відбувається протягом останнього тижня.

Водночас в "Укренерго" заявили, що сьогоднішні графіки погодинних відключень електропостачання почнуть діяти раніше.