ОВА: У Часовому Яру Донецької області залишилося менше 700 осіб

В Часовому Яру Донецької області, де тривають активні бойові дії, залишається 668 мирних мешканців, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.

"668 людей залишилися в місті Часів Яр. Обстановка там дуже складна. Завезти гумдопомогу та вивезти людей зараз дуже складно, тому що ворог повністю обстрілює всі під’їзні шляхи до міста та скидає авіабомби на місто. Люди користуються тією гумдопомогою, яка залишилася в місті" , — сказав він.

За словами Філашкіна, російська армія постійно веде вогонь по всій лінії фронту та прифронтовим населеним пунктам. Так, протягом доби окупанти випустили по Донеччині понад 2 тисячі боєприпасів всіх типів — від артилерії до КАБів і балістичних ракет.