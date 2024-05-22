Делегації 54 країн-членів МАГАТЕ закликали покарати Росію за ядерний шантаж

Делегації 54 країн-членів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтримали заяву України щодо загроз ядерній і радіаційній безпеці, які провокує Росія, повідомляє Ділова столиця.

Відповідна заява була озвучена та підтримана на "Міжнародній конференції МАГАТЕ: формування майбутнього" у Відні з посиланням на Міністерство енергетики України.

"Вперше в історії держава-член МАГАТЕ навмисно атакувала та захопила контроль над мирними ядерними об’єктами, що належать іншій державі-члену МАГАТЕ. Ми засуджуємо захоплення Росією та мілітаризацію ЗАЕС, що може призвести до серйозних наслідків для ядерної безпеки. Навмисне ігнорування Росією міжнародного права, її присутність і дії на ЗАЕС, а також напади на критично важливу енергетичну інфраструктуру України продовжують наражати на небезпеку Україну та ширший регіон. Ми закликаємо до продовження зусиль, щоб притягнути Росію до відповідальності за створення загроз для ядерної безпеки" , — наголосили країни, що підтримали заяву.

Міністр енергетики України Герман Галущенко, коментуючи рішення делегацій МАГАТЕ, зазначив, що це черговий "крок цивілізованого світу до витіснення Росії зі сфери атомних технологій, де вона тримала лідерство навіть після зухвалого злочину проти ядерної безпеки світу".

"Наступним кроком мають бути санкції проти атомної галузі країни-терориста. Окрім цього, росія має виконати вимоги чотирьох резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ та резолюції Генеральної конференції МАГАТЕ 2023 року про негайне виведення російських військ та іншого несанкціонованого персоналу із Запорізької АЕС" , — додав він.

У заяві країн також акцентується на важливості "семи незамінних стовпів забезпечення ядерної безпеки та безпеки під час збройного конфлікту", а також необхідності дотримання п’яти конкретних принципів для ЗАЕС, які були оголошені Генеральним директором Ради Безпеки ООН з урахуванням суверенітету і територіальної цілісності України. Окрім цього, країни-підписанти відзначили важливість роботи МАГАТЕ у запобіганні ядерній аварії в Україні. Водночас акцентується, що війна перешкоджає здатності МАГАТЕ ефективніше впроваджувати гарантії в Україні.

Як повідомлялось, 21 травня російська армія у Південному військовому окрузі РФ розпочала перший етап навчань із практичним відпрацюванням питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.