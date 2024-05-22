"Укренерго" оголосило про графіки відключення світла 23 травня

У четвер, 23 травня, в Україні протягом доби будуть діяти графіки відключення світла. Це стосуватиметься як населення, так і промислових споживачів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00" , - пише компанія.

В "Укренерго" пояснили, що причиною продовження терміну дії обмежень є прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.

"Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго" , - додали в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Варто нагадати, що головною причиною застосування заходів обмеження є наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

З 22 березня по 8 травня росіяни п'ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак. При цьому на території Сумської області графіки погодинних відключень на сьогоднішній вечір було скасовано.