Politico: Зеленський поїде на День висадки союзників в Нормандії та саміт G7

Президент Володимир Зеленський братиме участь у святкових заходах до Дня висадки союзних військ у Нормандії на початку червня, а також саміті країн "Групи семи" (G7) в Італії, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили два інформованих джерела з посиланням на Politico.

За словами джерел, розклад президента завжди може змінитися. Але цього не станеться, то Зеленський використає цю поїздку для закликів про збільшення військової допомоги Україні. Крім того, український президент має намір просити НАТО збивати російські ракети у повітряному просторі України, а також вимагати від США та Європи конфіскувати російські активи для допомоги у фінансуванні оборони та відбудови України.

Також Зеленський планує вирушити до Італії на саміт країн "Групи семи".

Нагадаємо, 6 червня 1944 року британські, американські та канадські збройні сили висадилися на узбережжі Нормандії. Протягом дня висадились п'ять піхотних, три повітряно-десантні дивізії й танкова бригада. Плацдарм було повністю звільнено від німецьких військ 7 червня. Висадка морського десанту в Нормандії була найбільшою в історії морською десантною операцією.

Як повідомлялось, організатори заходу Liberation Mission у Франції з нагоди 80-річчя від дня висадки союзних військ у Нормандії запросили Росію взяти участь у події. Вони уточнили, що запрошення отримала Росія, а не персонально президент Володимир Путін.