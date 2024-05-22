Костін сказав, скільки встановлено військових та колаборантів у злочинах в Україні

Всього українські правоохоронці ідентифікували 357 російських військових та українських колаборантів, які підозрюються у своєні воєнних злочинів в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив в соцмережі Х генеральний прокурор Андрій Костін на зустрічі зі спеціальним доповідачем ООН з питань позасудових страт, страт без належного судового розгляду чи довільних страт Моррісом Тідбол-Бінцом.

"Від самого початку своєї злочинної агресії у 2014 році Росія систематично викрадає, катує і вбиває українців. З початком повномасштабної війни ця політика залякування та знищення всіх, хто ідентифікує себе як українці, стала ще жорстокішою… Станом на сьогодні вже ідентифіковано 357 військовослужбовців ЗС РФ та представників окупаційної "влади", підозрюваних у вчиненні умисних вбивств, катуванні та жорстокому поводженні з цивільними та військовополоненими. 83-х із них засуджено" , — зазначив він.

Костін додав, що кількість таких злочинів на окупованій території та в Росії значно більша.

Як повідомлялось, оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міноборони дізналися імена 31 російського пілота, які запускають ракети по Україні. Двоє з них вже ліквідовані.