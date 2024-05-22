Франція підтримала США у наданні Україні 50 млрд доларів з активів РФ

Уряд Франції підтримав пропозицію США, яка передбачає виділення Україні 50 млрд доларів, використовуючи заморожені російські активи, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер, повідомляє Bloomberg.

Видання вказує, що США наполягають на тому, щоб група провідних країн з розвиненою економікою використовувала майбутні доходи, отримані від близько 280 мільярдів доларів у фондах російського Центрального банку, більша частина яких заблокована в Європі. Ця ідея надати пакет допомоги Україні в розмірі до 50 мільярдів доларів.

"Ми відкриті для ідеї мобілізації доходів від цих активів якомога швидше в рамках міжнародного права" , - заявив міністр Брюно Ле Мер.

Ідея США не суперечить міжнародному праву

Водночас європейські чиновники раніше виявляли обережність щодо використання активів, посилаючись на побоювання з приводу юридичних ризиків і фінансової стабільності. Ле Мер сказав, що раніше він попереджав владу США, що повна конфіскація активів суперечитиме міжнародному праву і правилам глобальної фінансової системи.

"США внесли пропозиції, які перебувають у межах міжнародного права, і ми працюватимемо над ними конструктивно і відкрито з метою досягти угоди щодо цього фундаментального питання фінансової підтримки України" , - сказав французький міністр.

Чому це вигідно для України

Видання пише, що оскільки Німеччина також прихильно ставиться до плану США, зростають шанси на те, що він може бути повністю схвалений на зустрічі лідерів "Великої сімки" 13-15 червня.

"Перевагою авансового надходження доходів від активів РФ буде забезпечення вигоди для України, незалежно від політичної невизначеності навколо президентських виборів (у США - ред.)" , - ідеться в матеріалі.

Bloomberg нагадало, що раніше розбіжності в Конгресі вже ускладнювали процес надання допомоги Україні, а експрезидент США Дональд Трамп висловлював скептицизм щодо подальшої підтримки України.

План США

Учора міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Україна могла б отримати кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, а кошти для цього можна було б узяти з заарештованих російських активів.

При цьому Reuters писало, що на зустрічі фінансових керівників членів G7 в Італії буде зроблена спроба пошуку спільного рішення з приводу того, як використовувати заморожені активи РФ для допомоги Україні.