У ТЦК прокоментували конфлікт між цивільними та військовими у Харкові

У мережі 22 травня з’явилося відео конфлікту військовослужбовців із цивільними у Харкові, поруч були присутні працівники поліції. У місцевому ТЦК та СП відреагували, повідомивши, що цивільні провокували напади на військових, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Харківський ОТЦК та СП.

За даними установи, попередньо встановлено, що конфлікт розпочався через "застосування декількома громадянами, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння, фізичної сили проти військовослужбовців".

Напади супроводжувались брутальною лайкою та образами гідності військових. Там також зазначили, що в пабліках поширюють лише фрагмент відео щодо ситуації й напади на військових на відео не фіксуються.

Через конфлікт постраждав солдат роти охорони, йому наклали шви на забійну рану у районі вилиці.

"У ТЦК та СП цей військовослужбовець проходить службу після важкого поранення, якого він зазнав у лютому 2023 року під час захисту Батьківщини.

Переконані, що цьому інциденту, який стався у присутності співробітників Національної поліції, буде оперативно надано відповідну правову оцінку".

Водночас в ТЦК засудили дії військовослужбовців, які піддалися на провокування з боку осіб з неадекватною поведінкою. Зазначають, що працівники не мали, незважаючи на агресивну провокацію, вступати у суперечку та фізичне протистояння.

Повідомляють також, що призначили службове розслідування, за результатами якого вживуть відповідних дисциплінарних заходів.