У Міноборони розповіли, скільки громадян оновили дані у "Резерв+"

Станом на 22 травня 805 тисяч громадян успішно оновили військово-облікові дані у застосунку "Резерв+", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба Міноборони.

"Станом на зараз: 805 000 успішних оновлень даних через застосунок "Резерв+".

Застосунок почав працювати 18 травня 2024 року.

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