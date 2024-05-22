У Міноборони розповіли, скільки громадян оновили дані у "Резерв+"
Станом на 22 травня 805 тисяч громадян успішно оновили військово-облікові дані у застосунку "Резерв+", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє пресслужба Міноборони.
"Станом на зараз: 805 000 успішних оновлень даних через застосунок "Резерв+".
Застосунок почав працювати 18 травня 2024 року.
Передісторія:
- Раніше Міноборони повідомило, що сімсот тисяч людей станом на 21 травня оновили свої дані онлайн через застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+".
- Також у Міноборони повідомляли, що через мобільний застосунок "Резерв+" можна буде отримати направлення для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
- З 18 червня Міністерство оборони планує уможливити генерацію в системі "Резерв+" QR-коду, який дозволить надати витяг з "Оберегу", який матиме таку ж юридичну силу, як і військово-обліковий документ.