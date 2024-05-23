У російському Поволжі будують фільтраційні табори для українців – ЦНС

На російському Надволжі розгорнуто масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів.﻿ З посиланням на Центр національного спротиву, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

За даними ЦНС, табори являють собою швидкомонтажні модульні будиночки, швидше бараки, які вміщатимуть сотні “відвідувачів”.

Останнім часом на тимчасово окупованих територіях України спостерігається посилення росіянами фільтраційних заходів, повідомили у Центрі. Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на півдні України.

Загалом, Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своїх спроб окупації України, нагадали у ЦНС. У таких таборах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі та намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій.