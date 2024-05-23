Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по території РФ

США не підтримують і не заохочують використання поставлених Україні західних озброєнь за межами української території, проте Україна сама ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю. Про це заявив на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє Радіо Свобода.

Він наголосив, що завдання США та їхніх союзників – постачати Україні ту зброю, якої вона потребує для відбиття російської агресії.

Низка членів Конгресу, включаючи голову комітету республіканця Майкла Маккола, на слуханнях у середу поставили Блінкену запитання, чому адміністрація Джо Байдена забороняє Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії. Вони, зокрема, виступили із твердженням, що прихильником такої заборони є радник із національної безпеки Джейк Салліван, Конгрес у своїх рішеннях про виділення Україні допомоги таких обмежень не встановлював.

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон також заявив, що Україні треба дати можливість воювати так, як вона вважає за потрібне.

Раніше стало відомо, що тринадцять членів Конгресу США закликали дозволити українській армії використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Лист до глави Пентагону підписали і демократи, і республіканці.

Автори звернення вважають, що на тлі наступу російської армії на Харківщині президент США Джо Байден має дозволити українським військам проводити повний спектр операцій, необхідних для відповіді на напад Росії.

Подібну заяву Ентоні Блінкен зробив 15 травня під час візиту до Києва, сказавши, що США «не можуть заохочувати завдавання ударів поза межами української території, але зрештою сама Україна ухвалює рішення про те, як вести цю війну, війну оборонну, війну, яку Україна веде для захисту свого суверенітету, своєї території».

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