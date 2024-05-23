Курс валют НБУ на 23 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 23 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 22 травня зріс на 2 коп. до 39.8250 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 43.1106 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 3 коп. до 50.6036 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 43.5198 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 7 коп. до 10.0971 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39,825 000 EUR Євро 43.110 600 GBP Фунт стерлінгів 50.603 600 CHF Швейцарський франк 43.519 800 PLN Польський злотий 10.097 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.