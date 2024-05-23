Курс валют НБУ на 23 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 23 травня 2024 року
Курс долара порівняно з 22 травня зріс на 2 коп. до 39.8250 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 43.1106 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився на 3 коп. до 50.6036 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 43.5198 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 7 коп. до 10.0971 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39,825 000
|EUR
|Євро
|43.110 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|50.603 600
|CHF
|Швейцарський франк
|43.519 800
|PLN
|Польський злотий
|10.097 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.