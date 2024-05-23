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Курс валют НБУ на 23 травня

Курс валют НБУ на 23 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 23 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 22 травня зріс на 2 коп. до 39.8250 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 43.1106 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 3 коп. до 50.6036 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 43.5198 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 7 коп. до 10.0971 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39,825 000 +0.0198
EUR Євро 43.110 600 --0.1537
GBP Фунт стерлінгів 50.603 600 --0.0286
CHF Швейцарський франк 43.519 800 --0.251
PLN Польський злотий 10.097 100 --0.0697

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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