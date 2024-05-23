Росіяни повідомили про десятки вибухів у центрі Бєлгорода

У центрі російського Бєлгорода було чути дві серії з кількох десятків вибухів.﻿ З посиланням на російських пропагандистів, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

У Бєлгороді та Бєлгородському районі було оголошено ракетну небезпеку.

Кореспондент російського видання РИА Новости передав, що у центрі міста було чутно серію вибухів.

Через 15 хвилин він повідомив ще про одну серію із двох десятків вибухів.

Нагадаємо, 16 травня окупанти скинули три авіабомби на Бєлгородську область.

Вчора, 22 травня, жителі Бєлгородської області скаржилися на обстріл. У деяких житлових будинках є руйнування.

Жителів міста Муром Бєлгородської області "попросили" виїхати на кілька днів із міста.