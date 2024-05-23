Глава Мінобророни розповів про допомогу від Іспанії

У новий пакет допомоги від Іспанії для України увійшли не тільки партія танків Leopard та ракети до систем ППО Patriot, а й інше озброєння. Про це заявив голова Міністерства оборони України Рустем Умєров, повідомляє Корреспондент.

Він зазначив, що мав розмову з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес та подякував їй за рішення її країни надати нам наступну партію танків Leopard.

"У новий пакет допомоги від Іспанії, зокрема, увійшли: ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot, артилерійські снаряди калібру 155 мм, антидронові системи та інше озброєння" , - повідомив міністр.

Під час розмови він наголосив, що для більшої ефективності протистояння ворогу нам необхідно більше засобів ППО.

"Це дасть змогу українським захисникам протидіяти літакам і керованим авіаційним бомбам, якими росіяни знищують наші міста і села" , - написав Умєров.

Як повідомлялося раніше, Іспанія схвалила постачання Україні 19 танків Leopard 2 A4. Поставка буде здійснена двома партіями: 10 бойових танків до кінця червня і ще дев'ять - у вересні.