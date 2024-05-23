Латвія виділить гроші на підтримку української інфраструктури

Цього року Латвія виділить €6 млн на розвиток української інфраструктури. З посиланням на Урядовий портал, повідомляє Новое время.

Як йдеться в повідомленні, представники Міністерства розвитку громад України зустрілися з латвійською делегацією на чолі з міністром економіки країни Вікторсом Валайнісом.

Сторони обговорили розбудову логістичних ланцюжків, створення вигідних фінансових та економічних умов та стимулювання економічного співробітництва між країнами.

«Представники латвійської делегації на чолі з Міністром економіки Латвійської Республіки Вікторсом Валайнісом повідомили, що у 2024 році Латвія виділить 6 мільйонів євро на підтримку розвитку інфраструктури в Україні. Очікується, що аналогічний обсяг підтримки буде закладено і на 2025 рік» , — пише Урядовий портал.

Латвія зацікавлена в зміцнені економічних зв’язків — зокрема в питаннях заміщення експорту сільськогосподарської продукції з РФ та розвитку експортних шляхів.

Сторони також обговорили розширення співпраці у сфері залізничного транспорту і використання сервісу єЧерга. Латвійська делегація запевнила в готовності авіаперевізника airBaltic розпочати роботу в Україні, коли буде відновлене повітряне сполучення.