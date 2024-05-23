Партизани послабили російську ППО під Смоленськом

У партизанському русі АТЕШ заявили про знищення телекомунікаційного обладнання поблизу російського Смоленська. Про це партизани інформували у Telegram.

«Агент нашого руху знищив зовнішню телекомунікаційну шафу вежі зв'язку в н.п. Станічки біля Смоленська» , — йдеться у повідомленні.

Внаслідок пошкодження обладнання, пояснюють партизани, перестали діяти системи зв'язку системи ППО 49 зенітної ракетної бригади ЗС РФ, які були розміщені на цій вежі.

Наразі можливі порушення стійкості системи військового управління в регіоні, а також «помітно ослабне» система ППО росіян. Це дасть можливість ефективніше завдавати ударів по військових об'єктах Московського військового округу.