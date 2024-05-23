Ізраїль готує відповідь Іспанії, Ірландії та Норвегії за визнання Палестини – CNN

Міністерство закордонних справ Ізраїлю розглядає дипломатичні кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії після того, як вони заявили про свій намір визнати палестинську державу. Про це пише CNN з посиланням на обізнане джерело, повідомляє Новое время.

Цими кроками можуть стати скасування візитів офіційних осіб з цих країн до Ізраїлю і відкликання віз у дипломатів цих країн, що обмежить їхню можливість відвідувати райони на Західному березі річки Йордан, які перебувають під контролем Палестинської автономії.

Ізраїль також розглядає можливість звернутися до США за дипломатичною підтримкою в отриманні роз’яснень від Норвегії, Ірландії та Іспанії щодо їхнього запланованого рішення, а також попросити США спробувати переконати інші країни не наслідувати цей приклад.