Франція успішно випробувала оновлений ядерний носій

Франція успішно провела випробування оновленої надзвукової ракети ASMPA, яка здатна нести ядерний заряд. Про це заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню, повідомляє Ліга.net.

Операцію виконали винищувачі Rafale Повітряних сил стратегічного призначення – вони успішно провели перші льотні випробування оновленої надзвукової ядерної ракети ASMPA без бортового корисного навантаження, написав він.

Загалом, операція планувалася впродовж "тривалого часу" – вона реалізує амбіції Франції, передбачені військовою програмою щодо ядерного стримання, а також демонструє "досконалість і надійність в експлуатації", зазначив посадовець.

Операція називалася "Дюрандаль" – на честь меча Роланда, героя середньовічного французького епосу та лицарських романів.