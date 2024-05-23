ВСУ відвоювали деякі позиції у районах Вовчанська та Часового Яру – ISW

Збройні сили України нещодавно відвоювали деякі позиції в районах Вовчанська та Часового Яру, тоді як росіяни теж мають просування — зокрема поблизу Вовчанська, Авдіївки, Великої Новосілки та західніше Донецька. Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни, повідомляє Новое время.

Аналітики ISW підкреслюють «динамічний характер бойової ситуації» у Вовчанську та в районі міста. Зокрема 22 травня з’явилися кадри, які демонструють незначне просування росіян у межах Вовчанська на тлі боїв у населеному пункті та поблизу нього. Водночас додаткові геолоковані кадри, також опубліковані 22 травня, свідчать, що сили ЗСУ відтіснили окупантів від кількох будинків і незначною мірою просунулися у північно-східній частині Вовчанська.

Начальник групи взаємодії зі ЗМІ 1-го прикордонного загону Олександр Даниленко — підрозділу, який діє на Харківському напрямку — заявив 22 травня, що українські сили контролюють більшу частину Вовчанська, тоді як росіяни ведуть штурми малими піхотними групами приблизно до 10 осіб.

Українські війська нещодавно також відвоювали деякі позиції в межах східної частини Часового Яру на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі. Геолоковані кадри від 21 травня свідчать, що сили ЗСУ нещодавно відбили у росіян кілька будівель у східній частині мікрорайону Канал (найсхідніша околиця Часового Яру).

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські підрозділи захопили Кліщіївку, однак один з «воєнкорів» визнають, що українські сили все ще діють у населеному пункті. Водночас інші російські «воєнкори» стверджували, що окупанти нібито просунулися далі в районі Кліщіївки, тоді як ЗСУ відступають із позицій на захід від населеного пункту.

ISW не має підтверджень ані російських заяв про повне захоплення Кліщіївки, ані їхнього просування далі на захід від населеного пункту.

На Авдіївському напрямку російські сили нещодавно просунулися на північний захід від захопленої Авдіївки. Геолоковані кадри від 20 травня свідчать про просування росіян до східної околиці Новоолександрівки. Російські «воєнкори» також стверджували, що окупанти нібито просунулися на 400 метрів в глибину вздовж залізничної колії в напрямку села Сокіл, а також уздовж фронту шириною 1,23 км і на глибину до 700 метрів на південь від Нетайлового.

«Воєнкори» також повідомляють про нібито закріплення військ РФ на захід від Нетайлового та відхід сил ЗСУ з позицій у районі Карлівки. Однак аналітики ISW не знайшли підтверджень цих російських заяв.

Західніше Донецька росіяни нещодавно просунулися на південний захід від села Новомихайлівка, свідчать кадри від 21 травня.

У Запорізькій області війська РФ нещодавно просунулися в районі її межі із Донецькою областю. Геолоковані кадри від 21 і 22 травня вказують, що окупанти нещодавно просунулися в межах південної частини села Старомайорське (на південь від Великої Новосілки).