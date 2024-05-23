Гетьманців запропонував розігрувати лотереєю броню від мобілізації

У Раді запропонували використати лотерею для відбору призовників. Таку пропозицію щодо бронювання від мобілізації висловив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетьманцев, повідомляє Новое время.

Гетманцев, представник партії «Слуга народу», зазначив, що такий підхід був би справедливим і порівняв його з практикою, яка використовувалася у США

«Я би скористався прикладом Сполучених Штатів Америки, коли призов здійснюється за певними датами народження, визначалися випадково — в „лотерею“. … І призивалися ті люди, які були народжені у ту дату. Безвідносно до роду професії, чи занять. Тоді це буде справедливим» , — зазначив він.

Гетманцев підкреслив, що система 100% броні за професією не буде застосовуватися, зокрема для айтівців.

На його думку, лотерея забезпечить справедливий розподіл мобілізаційного навантаження серед усіх чоловіків, незалежно від їхньої професії чи інших обставин.



