У ГУР повідомили, чи знають місцезнаходження "бункерів" Путіна

Українські розвідники знають, де знаходяться бункери глави Кремля Володимира Путіна. Також відома і їх кількість. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Бункери Путіна. Так, інформація про це відома і постійно оновлюється" , - сказав він.

При цьому їх кількість Юсов відмовився розкривати.

"Але зрозуміло, що у нього один з позивних це "бункерний". Він полюбляє це діло, як Граф Дракула ховається у підземеллях" , - зазначив спікер.

Водночас, за його інформацією, в бункери до себе Путін своїх двійників не пускає.

"Ні, своїх двійників він пускає на інші завдання, де не так безпечно", - сказав Юсов.

Що відомо про бункери Путіна

Російський президент Володимир Путін має не один бункер, а відразу кілька. Майже у кожному його особняку та маєтку, що знаходяться у різних частинах Росії, є підземні приміщення. Усі вони були спроектовані та збудовані вже давно.

Зокрема, є інформація про подібні "схованки" в Москві, на Валдаї, у Тверській області, Сочі, в Геленджику. Наприклад, раніше ВILD склав 3D-модель укриття Путіна в палаці під Геленджиком. Він складається з двох окремих тунелів завширшки 6 метрів і має кілька виходів.