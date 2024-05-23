Вартість нафти дешевшає через дані про збільшення запасів у США

Котирування нафти продовжують знижуватися у четвер, трейдери оцінюють дані про запаси у США й перспективи попиту на енергоносії, повідомляє Enkorr.

На 8:20 за київським часом липневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,45 (0,55%), до $81,45 за барель. У середу Brent здешевшала на $0,98 (1,2%), до $81,9 за барель.

Липневі ф'ючерси на WTI на цей час дешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,54 (0,7%), до $77,03 за барель. За попередню сесію контракт здешевшав на $1,09 (1,4%), до $77,57 за барель.

Запаси нафти в Штатах минулого тижня зросли на 1,825 млн барелів – до 458,84 млн барелів, повідомило напередодні Міністерство енергетики країни. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, підвищилися на 1,3 млн барелів. Видобуток нафти в США залишився на рівні попереднього тижня – 13,1 млн барелів на добу (б/д). Резерви бензину скоротилися на 945 тис. барелів, дистилятів – виросли на 379 тис. барелів.

Крім даних про зростання запасів нафти в США, тиск на ринок цього тижня чинять "побоювання рецесії й стагфляції", сказав MarketWatch редактор Sevens Report Тайлер Річі.