Вартість нафти дешевшає через дані про збільшення запасів у США
Котирування нафти продовжують знижуватися у четвер, трейдери оцінюють дані про запаси у США й перспективи попиту на енергоносії, повідомляє Enkorr.
На 8:20 за київським часом липневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,45 (0,55%), до $81,45 за барель. У середу Brent здешевшала на $0,98 (1,2%), до $81,9 за барель.
Липневі ф'ючерси на WTI на цей час дешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,54 (0,7%), до $77,03 за барель. За попередню сесію контракт здешевшав на $1,09 (1,4%), до $77,57 за барель.
Запаси нафти в Штатах минулого тижня зросли на 1,825 млн барелів – до 458,84 млн барелів, повідомило напередодні Міністерство енергетики країни. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, підвищилися на 1,3 млн барелів. Видобуток нафти в США залишився на рівні попереднього тижня – 13,1 млн барелів на добу (б/д). Резерви бензину скоротилися на 945 тис. барелів, дистилятів – виросли на 379 тис. барелів.
Крім даних про зростання запасів нафти в США, тиск на ринок цього тижня чинять "побоювання рецесії й стагфляції", сказав MarketWatch редактор Sevens Report Тайлер Річі.
"Занепокоєння трейдерів станом світової економіки сприяє спаду на нафтовому ринку. Прибутки US Treasuries знову почали зростати слідом за зміцненням очікувань інвесторів, що Федрезерв утримуватиме базову ставку на високому рівні довше, ніж очікувалося", – вважає він.