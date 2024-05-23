РФ та Білорусь планують виключити з Асоціації європейських торгово-промислових палат

На черговому засіданні Асоціації європейських торгово-промислових палат планують ініціювати виключення Росії та Білорусі як країн, політика яких не відповідає принципам Європи. Про це заявив президент Латвійської торгово-промислової палати, заступник президента Асоціації європейських торгово-промислових палат Айгарс Ростовскіс під час 10-го засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.

«Росія та Білорусь є членами Європейської торгової палати (Асоціації європейських торгово-промислових палат – ред.). Ми розпочинаємо процес виключення їх із цього складу. Я сподіваюся, що незабаром нам вдасться, попри всі складнощі процесу, виключити їх із Торгової палати, оскільки їхня політика не відповідає принципам Європи. Сподіваюся, що на черговому засіданні ми досягнемо успіху в цьому питанні» , - сказав Ростовскіс.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов зазначив, що виключення Росії та Білорусі з міжнародних організацій є позитивним явищем.