СБУ викрила зрадника, який допомагав у прориві російських ДРГ до Харкова

Контррозвідка Служби безпеки зірвала спробу ФСБ сформувати власну агентурну мережу на Харківщині. Зловмисники мали сприяти прориву російських диверсійно-розвідувальних груп для захоплення стратегічних об’єктів регіону. З посиланням на дані СБУ, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що агентом росіян став в’язень з місцевої виправної колонії, який невдовзі мав вийти на волю.

За вказівкою ФСБ фігурант вербував інших засуджених, у яких також закінчувався термін покарання. Після виходу з тюрми вони мали роз’їхатись по Харкову та прикордонних селищах регіону і встановлювати геолокації українських блокпостів та укріпрайонів.

Також росіяни сподівалися отримати від своєї агентури точні координати ключових об’єктів життєзабезпечення з актуальним звітом про систему їх охорони.

Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсійних рейдів у прифронтові райони області в обхід оборонних ліній українських військ.

Встановлено, що ув’язнений був завербований ФСБ, коли з 2012 року відбував строк на тимчасово окупованій частині території Луганщини. До початку повномасштабного вторгнення РФ його перевели до виправної колонії на Харківщині як мешканця підконтрольної території України.

Перед "етапуванням" фігурант отримав інструкції від російської спецслужби щодо проведення розвідувально-підривної діяльності. Ще в тюрмі він мав сформувати власну агентурну групу, а після виходу на волю - дистанційно зв’язатись зі своїм куратором із ФСБ для уточнення завдань і термінів їх виконання.

Російському агенту повідомлено про підозру у держзраді.