Ракетні удари по Харкову: кількість загиблих зросла до шести (Оновлено)
Вдень 23 травня російські війська завдали десять ракетних ударів по Харкову. Кількість загиблих зросла до шести.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали", – повідомили в ОВА.
Синєгубов зазначив, що під ударом окупантів опинилася цивільна інфраструктура.
Також росіяни вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих.
Оновлено. Війська РФ атакували цивільне підприємство у Харкові, яке займалося друком. Є загоряння цеху з папером, повідомили в ОВА.
За попередніми даними, одна людина загинула, шестеро – отримали поранення.
Оновлено о 12:36. Стало відомо про шістьох загиблих та 11 поранених.
Армія РФ завдала щонайменше 15 ударів.