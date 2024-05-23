Ракетні удари по Харкову: кількість загиблих зросла до шести (Оновлено)

Вдень 23 травня російські війська завдали десять ракетних ударів по Харкову. Кількість загиблих зросла до шести.

Про це повідомив﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали" , – повідомили в ОВА.

Синєгубов зазначив, що під ударом окупантів опинилася цивільна інфраструктура.

Також росіяни вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих.

Оновлено. Війська РФ атакували﻿ цивільне підприємство у Харкові, яке займалося друком. Є загоряння цеху з папером, повідомили в ОВА.

За попередніми даними, одна людина загинула, шестеро – отримали поранення.

Оновлено о 12:36. Стало відомо﻿ про шістьох загиблих та 11 поранених.

Армія РФ завдала щонайменше 15 ударів.