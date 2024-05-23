"Слуги" відклали заборону УПЦ МП через республіканців США - ЗМІ

До розгляду законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією, президентська політсила повернеться наприкінці червня. Посилаючись на джерело у монобільшості, повідомляє Новое время.

Співрозмовник видання розповів, що наприкінці червня в Україні відбудеться молитовний сніданок. Захід має відвідати високопоставлений представник Республіканської партії США.

Частина консервативних республіканців вважає, що заборона релігійних організації, пов’язаних з країною-агресором, може призвести до утиску релігійних громад та нападок на релігійні свободи, зазначив представник СН.

«Для них це тригерна точка. Вони вже неодноразово передавали парламентарям та Офісу президента сигнали з приводу цього. Тобто ми можемо позбавитись допомоги, якщо так буде» , — сказало джерело.

Член монобільшості наголосив, що питання вирішили відкласти, зокрема, і для того, аби не зірвати проведення Глобального саміту миру, що відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, а також, щоб «не нашкодити президенту, не нашкодити завданням, які зараз стоять в міжнародній політиці».

З огляду на це, депутати повернуться до обговорення релігійного питання лише після приїзду американського політика.

Зазначається, що 22 травня фракція Слуги народу збиралась на засідання, аби обговорити заборону релігійних організації, пов’язаних з РФ.

Представник президентської фракції розповів NV, що засідання тривало кілька годин. Нардепи дійшли консенсусу, що питання потребує подальшого вивчення та аналізу усіх правок до законопроєкту, яких понад 1,2 тис. З огляду на це «слуги» вирішили зібратися на ще одне засідання, аби детальне обговорити долю законопроєкту щодо заборони релігійних організації, пов’язаних з Росією.