Хмарність заважає сонячним електростанціям: "Укренерго" залучає допомогу

Через щільну хмарність у більшості регіонів сонячні електростанції не працюють на повну потужність. Через це доводиться залучати аварійну допомогу і в денні години.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

У компанії зазначають, що графіки відключень для побутових та промислових споживачів працюють упродовж всієї доби.

"Щільна хмарність в більшості регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години" , – пояснили в "Укренерго".

Сьогодні аварійна допомога з трьох країн Європи застосовується також і в денні години – з 09:00 до 17:00.

Вчора, 22 травня, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 01:00 та з 21:00 до 22:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 11:00 до 16:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

Протягом доби запланований імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 13 990 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 521 МВт.

На ранок знеструмлено 418 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях.