Генштаб: З початку доби майже 30 зіткнень, тривають бої на шести напрямках

З початку доби на фронті відбулося 28 бойових зіткнень. Тривають бої на шести напрямках.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 10:00 23 травня.

Противник завдав п’ять авіаударів – скинув 13 КАБів, застосував 33 дрони-камікадзе і здійснив 569 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку наші воїни відбивають атаку ворога у напрямку Муром - Стариця. Українські підрозділи докладають максимум зусиль для посилення оборонних рубежів.

За уточненою інформацією, минулої доби ворог втратив на Харківському напрямку понад 180 осіб, а також 54 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема, знищено дві артилерійські системи та п’ять пошкоджено, знищено 14 БПЛА та 11 одиниць автомобільної техніки противника, 17 одиниць пошкоджено, також пошкоджено один танк, один засіб ППО та знищено три одиниці спеціальної техніки, один склад з боєприпасами противника.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося чотири спроби загарбників йти вперед в районах Стельмахівки та Греківки – один штурм відбито, а три боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони, на окремих напрямках проводять дії для покращення тактичного положення. Окупанти вчора на даному напрямку втратили понад 100 осіб, наші військові пошкодили російський танк, знищили дві БМП, два бронетранспортери, 18 БПлА і два автомобілі.

На Лиманському напрямку українські захисники відбивають атаку у районі села Терни.

На Краматорському напрямку триває бій поблизу Кліщіївки. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших військ. Дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районі Сокола. Ситуація контрольована. За уточненими даними, вчора втрати противника склали понад 100 російських окупантів та штурмовик Су-25.

На Курахівському напрямку в районах Красногорівки та Водяного тривають два бойових зіткнення.

На Времівському напрямку успішно відбито атаку загарбників біля Старомайорського.

На Придніпровському напрямку від початку доби відбулося дві спроби окупантів витіснити наших воїнів з позицій у районі Кринок. Одну атаку відбито. Бій триває.