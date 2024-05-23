Путін планує "повзуче" підкорення України – ISW

Поступове "повзуче" просування російських військ в Україні, яке стало наслідком затримок західної допомоги, може тривати нескінченно довго, якщо РФ зберігатиме ініціативу на полі бою. Про це йдеться у спеціальному новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який аналізує довготривалі наслідки затримок та недостатності західної допомоги Україні, повідомляє Новое время.

Така тенденція підкріплює прагнення Володимира Путіна підкорити Україну поступово і може бути загрозливою, якщо ВСУ й надалі не вистачатиме ресурсів для проведення контрнаступних операцій.

Війська РФ скористалися ініціативою на полі бою в Україні, щоб вирішити свої давні проблеми та адаптуватися на оперативному, тактичному та технологічному рівнях. Зокрема, окупантам вдалося налагодити стійкіший апарат формування сил для поточних наступальних операцій та активізувати зусилля щодо створення резервів оперативного та стратегічного рівнів.

Якщо в перші півтора роки повномасштабного вторгнення армії РФ не вистачало оперативних резервів, а нестача людей була суттєвим фактором, який сприяв кульмінації кількох наступальних операцій РФ в Україні, то зараз ситуація змінилася. Тепер росіяни, користуючись ініціативою, підтримують темп бойових дій із втратами, які приблизно рівні чи трохи менше, ніж кількість новосформованих сил у РФ. Це дозволяє російським військам підтримувати послідовний наступальний тиск уздовж фронту, негайно компенсуючи втрати та зберігаючи угруповання сил приблизно того самого розміру.

Останні сім місяців боїв, ймовірно, зміцнили розрахунок Путіна щодо того, що РФ може продовжувати поступове «повзуче» просування в Україні без загрози значних контрнаступних операцій ЗСУ. В ISW констатують, що українським силам не вдалося повернути тактично важливі території після поновлення наступальних операцій Росії у жовтні 2023 року. З того часу українські тактичні контратаки здебільшого лише перешкоджали подальшому просуванню Росії. Затримки оборонної допомоги змусили ЗСУ перейти до стратегічної оборони, яка, швидше за все, триватиме протягом усього 2024 року.

«Українські сили, ймовірно, не зможуть розпочати широкомасштабну контрнаступальну операцію до кінця 2024 року або до 2025 року — залежно від рівня та часу надходження західної підтримки» , — прогнозують в ISW.

Саме тому відсутність значних тактичних контратак та тривала пауза у широкомасштабних контрнаступальних операціях України, ймовірно, сформували у російського військового командування та Володимира Путіна думку про те, що Україна не може звільнити та не відвоює територію, яку захопили російські війська. Відповідно до цього переконання військове командування Росії, ймовірно, вважає, що окупанти зможуть утримувати будь-яку територію, яку захоплять війська РФ. У свою чергу, це впливає на те, як Путін та російське командування оцінюють ризики, перспективи та графік наступальних операцій в Україні.

У ISW попереджають, що якщо Україна не зможе створити для росіян серйозної загрози власного значного оперативного прогресу на фронті, то окупанти зможуть і надалі уникати ефективних швидких маневрів, а натомість досягати тактичних досягнень протягом тривалого часу, намагаючись таким чином досягти значних оперативних. цілей. Останні сім місяців наступальних операцій Росії в Україні доводять, що окупанти готові дотримуватись такої тактики повільних повзучих наступів.

Такі оперативні розрахунки можуть спонукати Путіна продовжувати повзкі наступальні операції нескінченно довго — навіть якщо Москва переконається в недосяжності операцій, які можуть призвести до швидких вирішальних результатів і такої самої «перемоги».

В ISW наголошують: Путін та армія РФ показали, що вони готові зазнавати значних втрат заради незначних тактичних досягнень. Нині немає жодних ознак того, що існує певний рівень російських втрат, який завадив би Росії прагнути подальших територіальних здобутків. Зараз Кремль готує російську армію, економіку та суспільство до тривалої війни проти України, і російське військове командування, швидше за все, буде задоволене навіть тим, щоб досягти оперативних цілей протягом багатьох років — якщо віритиме, що такі «успіхи» окупаційної армії будуть зафіксовані.

Однак такий підхід вимагає, щоб росіяни ніколи не втрачали ініціативи з усього театру бойових дій. Тому армія РФ, ймовірно, все більше розглядатиме збереження своєї ініціативи як стратегічний імператив і проводитиме постійні наступальні операції, які спонукатимуть Україну до оборони.

Вкрай важливо, щоб ЗСУ зруйнували будь-які подібні російські розрахунки якнайшвидше шляхом як обмежених, так і широкомасштабних контрнаступних операцій — які звільнили б окуповану Росією територію, як тільки дозволять умови, зазначають в ISW.

«Захід має активно надавати українським силам необхідне обладнання та зброю в такому масштабі, настільки швидко і з такою регулярністю, які необхідні ЗСУ для операцій, які б дозволили звільнити значні території України та кинули б виклик переконанню Путіна, що він може поступово підкорити Україну, якщо швидка повна перемога здаватиметься недосяжною» , — наголошують у ISW.

Резюмуючи свій прогноз, аналітики ISW нагадують, що Росія не залишає спроб деморалізувати Захід «і спонукати його приректи Україну до вірної поразки».

«Путін і російське військове командування, ймовірно, вважають, що вони зможуть перечекати той рівень допомоги, який Захід зобов'язався надати Україні в найближчій та середньостроковій перспективі, і що безперервні російські наступальні операції переконають Захід у безнадійності української перемоги» , - пишуть фахівці.

Вони закликають країни Заходу "не відступати перед стратегічними зусиллями Росії" і нагадують, що перемога України "завжди можлива, поки Захід залишається відданим цій меті".