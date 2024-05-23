У Нацгвардії розповіли де окупанти роблять основний акцент на фронті

Російські окупанти роблять основний акцент на Часів Яр, вони хочуть переламати хребет українській обороні. Про це заявив офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Нацгвардії України Дмитро Кожубенко, повідомляє Новое время.

«Зараз основний акцент ворог робить на Часів Яр. Вони хочуть переломити хребет нашій обороні і вийти на Краматорсько- Слов’янску агломерацію» , — сказав він в ефірі телемарафону.

Однак, за його словами, «там стоять просто сталеві люди і хребет поламати їм майже неможливо».