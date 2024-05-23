Британська розвідка прокоментувала знищення носія "Калібрів" у Севастополі

Британська розвідка практично впевнена у знищенні російського корвета "Циклон", носія крилатих ракет "Калібр", внаслідок українського удару по порту окупованого Севастополя 19 травня, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 23 травня.

Розвідка нагадує, що 19 травня Україна завдала удару по порту окупованого Севастополя, що ймовірно було поєднанням атаки за допомогою ударних дронів та ракет ATACMS, і наслідком "майже точно" стало затоплення російського корвета "Циклон" проєкту 22800 "Каракурт", який називають найновішим кораблем Чорноморського флоту РФ.

Британська розвідка зазначає, що це був один з чотирьох російських суден-носіїв "Калібрів" проєкту "Каракурт", які Росія мала у Чорному морі від початку повномасштабної війни. При цьому два таких судна ймовірно перекинули до Каспію для завершення випробувань після серії українських атак, а ще один, крім "Циклона", ймовірно постраждав внаслідок українського удару у листопаді 2023 року.