Ризик виникнення космічної війни зростає – WP

Уряд США вважає, що Росія нещодавно запустила на орбіту "протикосмічну зброю", яку можна використовувати для атаки супутників, заявили цього тижня американські офіційні особи, які посилюють побоювання щодо нового рубежу для конфлікту між країнами. Про це пише The Washington Post, повідомляє Дзеркало тижня.

Представник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що, за оцінками Пентагону, минулого тижня Москва запустила на низьку навколоземну орбіту супутник, який, "ймовірно, є протикосмічною зброєю, здатною атакувати інші супутники".

"Росія вивела цю нову протикосмічну зброю на ту саму орбіту, що й урядовий супутник США. Ми продовжуватимемо балансувати між необхідністю захищати наші інтереси в космосі й нашим прагненням зберегти стабільне і стійке космічне середовище" , — підкреслив Райдер.

Кремль відкинув ці претензії. Росія заявила, що недавній космічний запуск не порушив міжнародного права. А експерти вважають, що претензії обох сторін непереконливі.

"Обидві сторони вельми неоднозначні у своїх заявах" , — зазначив доцент кафедри міжнародних відносин Лестерського університету Бледдін Боуен, автор книжок з космічної війни та астрополітики й додав, що не вистачає конкретних деталей про російський запуск.

Однак ця суперечка свідчить про зростаючу дискусію про війну в космосі. Боуен сказав, що з такими державами, як Китай, Індія, Росія та США, які активно діють у космосі, "ризик виникнення космічної війни є дуже реальним".

За останні тижні Росія і США запропонували Раді Безпеки ООН протилежні резолюції, але жодна з них не була прийнята. Минулого місяця Росія наклала вето на очолювану США резолюцію, яка, як зазначає Вашингтон, була покликана запобігти гонці ядерних озброєнь у космосі.

Професор Військово-морської аспірантури та автор книг про космічну безпеку і конфлікти Клей Мольц вважає, що космічна війна "вже ведеться" протягом багатьох років, переважно у вигляді глушіння сигналів супутників.