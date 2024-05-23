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Зеленський відреагував на удари по Харкову: Нестача ППО – це слабкість світу

Зеленський відреагував на удари по Харкову: Нестача ППО – це слабкість світу
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи 15 російських ударів по Харкову вдень 23 травня, заявив, що росіяни користуються нестачею ППО і це є "слабкістю світу".

Про це йдеться﻿ в дописі у Telegram-каналі Зеленського.

"Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів. І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують", – написав президент.

За словами Зеленського, терор повинен програвати усюди, і для цього потрібно "більше рішучості" від світових лідерів.

"Терор усюди повинен програвати – у будь-яких умовах, на будь-якому континенті. І це наш спільний обов’язок – усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. Україна робить усе, що може. Дякую кожному, хто нам допомагає. Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, росіяни завдали 15 ударів по Харкову. Під ударом опинилося підприємство, яке займається друком, сталася пожежа. Пізніше стало відомо, що йдеться про друкарню видавництва Vivat.

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