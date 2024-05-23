У ВМС розповіли, де перебувають носії "Калібрів"

Українські військові позбавили російських окупантів носіїв крилатих ракет "Калібр" у Криму, проте ворог ще має подібні кораблі у портах Новоросійська. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє Ліга.net.

"Носії закінчилися у них в Криму, тому що останнім з них був "Циклон" <...> Але у Чорному морі залишаються інші носії, які перебувають у пунктах базування в Новоросійську. Один з підводних човнів, попередньо, який не є носієм, вийшов в море. Проте ця інформація перевіряється, тому що точно підтвердити, що це не носій, важко" , – заявив він.

За словами Плетенчука, окупанти не можуть дозволити собі вивести всі судна з кримських вод – там ще залишаються патрульні катери тощо. Водночас ВМС фіксують передислокування деяких російських кораблів до Новоросійська.