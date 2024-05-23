Розслідувачі CIT підтвердили затоплення російського ракетоносія "Циклон"

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team підтвердила втрату російським Чорноморським флотом малого ракетного корабля «Циклон». Він був потоплений внаслідок ракетного удару української армії по порту Севастополя в окупованому Криму у ніч на 19 травня. Флот РФ отримав судно пів року тому.

Розслідувачі розповіли, що отримали фото, на якому видно щоглу, що стирчить із води. Порівнявши її з довідковими фотографіями, розслідувачі дійшли висновку, що щогла належить «Циклону».

Саме фото у CIT не опублікували з міркувань безпеки джерела, зазначивши, що в Криму ситуація для опозиційних активістів – «особливо складна».

У матеріалі CIT не повідомляється, яких саме пошкоджень зазнав корабель і чи підлягає він відновленню.

Російський флот про втрату корабля не повідомляв. Невідомо, чи перебували на борту члени екіпажу і чи були серед них втрати.

21 травня в Генштабі ЗСУ підтвердили, що під час удару 19 травня в окупованому Криму був уражений «Циклон». Перед тим Військово-морські сили Збройних сил України повідомляли про знищення російського морського тральщика «Ковровець» під час згаданого удару 19 травня.

Речник Військово-морських сил і голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив, що ураження «Циклона» означатиме, що в Криму немає жодного судна-носія крилатих ракет.

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