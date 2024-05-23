Ядерні навчання РФ становлять загрозу лише на папері – The Telegraph

Росія, мабуть, у своїх навчаннях використовує неядерні боєголовки. Про це пише видання The Telegraph, повідомляє Дзеркало тижня.

РФ розпочала ядерні навчання, під час яких застосовують ракетні комплекси "Іскандер", які здатні наносити удари як ядерними, так і звичайними ракетами. Кремль заявив, що ці навчання були відповіддю на "ескалаційні" коментарі британських і французьких офіційних осіб, які схвалили використання західної зброї для ураження цілей на материковій частині Росії.

Експерти вважають, що навчання були покликані нагадати про погрози Росії застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Однак Гаміш де Бреттон-Гордон, колишній командир Об'єднаного полку хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту, сказав що це "лише блеф і пустослів'я", зазначає видання.

"Це ще одне свідчення того, що тактична ядерна загроза Росії є "тигром на папері", і до неї слід ставитися саме так. Швидше за все, боєголовка неядерна — ми знаємо, що їм довелося використати багато ракет "Іскандер" для запуску звичайних ракет, коли вони закінчуються" , — вважає Бреттон-Гордон.

Путін неодноразово підіймав питання про перспективу перетворення конфлікту в ядерну війну, зазвичай намагаючись стримати військову підтримку Києва з боку Заходу. Високопосадовці НАТО раніше ігнорували його коментарі як "психологічне залякування, а не реальні наміри".