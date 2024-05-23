Польща посилює безпеку головного вузла постачання зброї в Україну

Польська влада посилює безпеку головного транзитного вузла для військової допомоги Україні через серію арештів цього тижня, що свідчить про занепокоєння щодо диверсійних операцій, підтримуваних РФ.﻿ Про це повідомляє агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Міністр внутрішніх справ Томаш Сємоняк підтвердив, що вживаються заходи для посилення безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясьонка. Розташований менш ніж за 100 км від українського кордону, цей об'єкт обробляє до 90% західних вантажів, що прямують в Україну. Він також став основним пунктом зупинки для іноземних посадовців, які відвідують Київ.

"Ми маємо справу з іноземною державою, яка проводить ворожі і - військовою мовою - кінетичні дії на польській території. Нічого подібного раніше не було" , - сказав Семоняк, не деталізуючи заходи безпеки в аеропорту.

Міністр заявив, що Польща бореться з безпрецедентним рівнем іноземного втручання після того, як прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про затримання 12 осіб в рамках боротьби з ймовірними актами саботажу, спрямованими з Росії. Йдеться про підпали, спроби підпалів, а також фізичні напади.

Роль аеропорту Жешув-Ясьонка в операціях, підтримуваних Кремлем, з'ясувалася у квітні. Прокуратура заявила, що заарештувала підозрюваного чоловіка, якого звинувачують у сприянні змові з метою вбивства президента України Володимира Зеленського. Чоловік нібито був готовий збирати інформацію про безпеку аеропорту як частину плану.