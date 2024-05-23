"Дія" призупинила заміну прав, а також купівлю та продаж авто

У додатку та на порталі "Дія" п'ять днів будуть недоступні послуги заміни водійських прав, а також купівля та продаж автомобіля. Про це поінформувала пресслужба Дії, повідомляє ЛігаБізнес.

"Сплануйте заміну водійського, купівлю або продаж авто в Дії. З 24 до 27 травня сервіси будуть недоступними" , – йдеться у повідомленні.

У цей час Головний сервісний центр МВС замінить реквізити для оплати рахунків.