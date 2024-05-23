"Дія" призупинила заміну прав, а також купівлю та продаж авто
У додатку та на порталі "Дія" п'ять днів будуть недоступні послуги заміни водійських прав, а також купівля та продаж автомобіля. Про це поінформувала пресслужба Дії, повідомляє ЛігаБізнес.
"Сплануйте заміну водійського, купівлю або продаж авто в Дії. З 24 до 27 травня сервіси будуть недоступними", – йдеться у повідомленні.
У цей час Головний сервісний центр МВС замінить реквізити для оплати рахунків.
"І вже у вівторок, 28 травня, знову зможете оновити посвідчення або перереєструвати авто в Дії за кілька кліків", – повідомила пресслужба.