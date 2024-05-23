"Укрспирт" опинився на межі банкрутства

Найбільший виробник спирту та державний монополіст ДП "Укрспирт" з квітня 2023 року повністю припинило виробничу діяльність та має багатомільйонну прострочену заборгованість перед державним бюджетом та іншими кредиторами.﻿ Про це поінформувала Державна аудиторська служба за результатами фінансового аудиту діяльності Державного підприємства "Укрспирт", повідомляє Економічна правда.

Як йдеться в повідомленні, у 2020 році розпочалася демонополізація і реформування спиртової галузі. За прогнозами, до державного бюджету мало б надійти близько 5 мільярдів гривень.

Причому, приватизація місць провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту ДП "Укрспирт" мала бути завершена ще у 2021 році.

Натомість станом на 01.04.2024 залишаються неприватизованими 8 підприємств, що входять до ДП "Укрспирт", унаслідок чого ДП "Укрспирт" не отримало 95,7 млн грн запланованих надходжень від приватизації.

Крім того, підприємство понесло понад 70 млн грн додаткових витрат на утримання непрацюючих підприємств і втрати активів на 5,2 млн гривень.

"Це стало причиною непогашення ДП "Укрспирт" до кінця 2023 року простроченої заборгованості перед державним бюджетом та іншими кредиторами" , - розповіли в Держаудитслужбі.

Також унаслідок неефективних управлінських рішень колишнього керівництва ДП "Укрспирт" щодо несвоєчасного виконання рішення Антимонопольного комітету України підприємство зазнало непродуктивних витрат на сплату нарахованої пені на суму 33 млн гривень.

В результаті загальна сума виявлених недоліків та порушень під час використання майна і коштів підприємств становить понад 330 млн гривень.

Аудитори також звернули увагу, що невиконання ДП "Укрспирт" своїх зобов’язань перед бюджетом та контрагентами (через нестачу обігових коштів) призведе до додаткових витрат через сплату штрафних санкцій у розмірі 29,3 млн грн та у разі винесення судами рішень на користь позивачів за іншими справами, – на суму 8,4 млн гривень.